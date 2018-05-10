Учёные советуют меньше путешествовать, чтобы остановить глобальное потепление

Людям следует перестать путешествовать в дальние страны, чтобы помочь остановить глобальное потепление, считают австралийские учёные.

Туризм на сегодняшний день становится всё более и более популярным, и теперь на его долю приходится 8 процентов парниковых газов, которые человек выбрасывает в воздух. Это в четыре раза превышает предыдущие оценки.

Доктор Арунима Малик (Arunima Malik) и её коллеги из Сиднейского университета, Австралия, оценили ежегодные выбросы парниковых газов, возникающих по причине туризма, в 160 странах. По их словам, индустрия ежегодно выбрасывает примерно 4,5 гигатонн эквивалента CO 2 .

Предыдущие оценки колебались от 1 до 2 гигатонн каждый год. Новые оценки учёных оказались гораздо выше, поскольку помимо непосредственных выбросов в результате воздушного транзита они включили "косвенные" выбросы.

К ним относятся выбросы от производства продуктов питания для туристов, питающихся во время отпуска, содержание и обслуживание отеля, а также сувениры. В 2013 году это добавило дополнительных 1-2 гигатонны.

Более того, годовой углеродный след туризма быстро вырос с 3,9 гигатонн в 2009 году до 4,5 гигатонн в 2013 году. И, судя по всему, такая тенденция продолжится.

"По нашим оценкам, такое развитие будет происходить без существенных изменений, что приведёт к увеличению углеродного следа от туризма до 6,5 гигатонн к 2025 году", — считает Малик.

Туризм растёт по мере того, как увеличивается доход людей. В связи с этим, пишут авторы работы, неудивительно, что именно США является самым большим источником туристических выбросов из-за того, что их граждане путешествуют в другие места, а люди из других стран всё чаще посещают Америку.

Другие страны догоняют её. "Самый сильный рост наблюдался в странах с развивающийся экономикой, таких как Китай, Индия и Бразилия, поскольку состоятельные граждане стремятся путешествовать в экзотические направления", — говорит Малик.

В соответствии с этим можно привести цифры, опубликованные в прошлом месяцев Всемирной туристской организацией ООН, которые показывают, что в 2017 году жители Китая чаще всего путешествовали по миру. Они потратили 258 миллиардов долларов США, что почти вдовое превышает потраченные средства американцев – 135 миллиардов долларов США.

"Мы можем дать одну рекомендацию – меньше летать", — говорит Малик. Но пока стремление людей посещать экзотические страны не ослабевает.

"Рост расходов, связанных с туризмом, является более сильным ускорителем выбросов, чем рост производства, строительства и предоставления других услуг", — добавляет учёный.

Результаты исследования представлены в научном издании Nature Climate Change.

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