Тема:
Экология 47 минут назад
Учёные советуют меньше путешествовать, чтобы остановить глобальное потепление
Людям следует перестать путешествовать в дальние страны, чтобы помочь остановить глобальное потепление, считают австралийские учёные.
Туризм на сегодняшний день становится всё более и более популярным, и теперь на его долю приходится 8 процентов парниковых газов, которые человек выбрасывает в воздух. Это в четыре раза превышает предыдущие оценки.
Доктор Арунима Малик (Arunima Malik) и её коллеги из Сиднейского университета, Австралия, оценили ежегодные выбросы парниковых газов, возникающих по причине туризма, в 160 странах. По их словам, индустрия ежегодно выбрасывает примерно 4,5 гигатонн эквивалента CO2.
Предыдущие оценки колебались от 1 до 2 гигатонн каждый год. Новые оценки учёных оказались гораздо выше, поскольку помимо непосредственных выбросов в результате воздушного транзита они включили "косвенные" выбросы.
К ним относятся выбросы от производства продуктов питания для туристов, питающихся во время отпуска, содержание и обслуживание отеля, а также сувениры. В 2013 году это добавило дополнительных 1-2 гигатонны.
Более того, годовой углеродный след туризма быстро вырос с 3,9 гигатонн в 2009 году до 4,5 гигатонн в 2013 году. И, судя по всему, такая тенденция продолжится.
"По нашим оценкам, такое развитие будет происходить без существенных изменений, что приведёт к увеличению углеродного следа от туризма до 6,5 гигатонн к 2025 году", — считает Малик.
Туризм растёт по мере того, как увеличивается доход людей. В связи с этим, пишут авторы работы, неудивительно, что именно США является самым большим источником туристических выбросов из-за того, что их граждане путешествуют в другие места, а люди из других стран всё чаще посещают Америку.
Другие страны догоняют её. "Самый сильный рост наблюдался в странах с развивающийся экономикой, таких как Китай, Индия и Бразилия, поскольку состоятельные граждане стремятся путешествовать в экзотические направления", — говорит Малик.
В соответствии с этим можно привести цифры, опубликованные в прошлом месяцев Всемирной туристской организацией ООН, которые показывают, что в 2017 году жители Китая чаще всего путешествовали по миру. Они потратили 258 миллиардов долларов США, что почти вдовое превышает потраченные средства американцев – 135 миллиардов долларов США.
"Мы можем дать одну рекомендацию – меньше летать", — говорит Малик. Но пока стремление людей посещать экзотические страны не ослабевает.
"Рост расходов, связанных с туризмом, является более сильным ускорителем выбросов, чем рост производства, строительства и предоставления других услуг", — добавляет учёный.
Результаты исследования представлены в научном издании Nature Climate Change.
Ранее экологи рассказали, как сэндвичи вредят окружающей среде. А новые автомобили, как выяснилось, наносят экологии вред не меньше старых.
Ранее по теме
-
Экологи зафиксировали рекордный уровень углекислого газа в атмосфере Земли1 сутки назад
-
В арктическом льду "застряло" огромное количество крошечных пластиковых частиц13 суток назад
-
Приверженцы здорового питания выбрасывают больше продуктов, чем все остальные19 суток назад
-
Улучшенный природный фермент спасёт мир от термопластика22 суток назад
-
Томские учёные предлагают очищать воду путём взрывного измельчения капель23 суток назад
-
Срок службы стройматериалов продлит древесный мусор23 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Иранская пощечина: Трамп против Тегерана
- Подросток устроил бойню в новосибирском колледже
- В строй "Бессмертного полка" в Москве встали более миллиона человек
- США выходят из ядерной сделки с Ираном
- Forbes назвал самых влиятельных глав государств в мире
Самое читаемое
-
Стало известно имя ветерана, которого Путин защитил от охраны
- Беглого банкира лихо задержали в центре Москвы. Видео
- Мэр пообещал 200 тысяч рублей за поимку "романтических геев"
- Убийством закончилась ночная встреча двух компаний в подмосковном Кратове
- Пропавший двухлетний мальчик найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Рубль резко укрепился на фоне роста цен на нефть
- Растущий доллар запустит мировой кредитный кризис
- Что будут делать страны, торгующие с Ираном?
- КНР не изменит позицию на торговых переговорах с США
- МИД: Россия не выйдет из ядерной сделки с Ираном
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Горький шоколад полезен для зрения
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Сезон пыльцы: где отслеживать изменения?
Вести в 20.00
-
Как Россия отметила День Победы
- Российские журналисты пополнили черный список "Миротворца"
- Бесконечная людская река: "Бессмертный полк" в Москве
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Парад Победы и "Бессмертный полк" перекроют движение в столице
- На Каширке Mercedes влетел в здание
- Большая кольцевая линия метро обрастает новыми станциями
- Агрегаторы такси ответят за ДТП: Верховный суд встал на сторону пассажиров
- Спасская башня Кремля отмечает годовщину своего переименования
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо