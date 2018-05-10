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Российский Крым 30 минут назад

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10 мая 201816:00

Путин приедет на открытие Крымского моста

На церемонию открытия Крымского моста приедет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что дата церемонии будет известна позже, но "очевидно, что это произойдет в ближайшее время".

"Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно", — цитирует Пескова РИА Новости.

Эта реплика прозвучала в ответ на просьб журналистов прокомментировать сообщения СМИ о том, что Путина ожидают на открытии Крымского моста 15 или 16 мая.

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