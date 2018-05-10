Белых разрешили работать чиновником, но не сократили срок

Мосгорсуд разрешил экс-губернатору Кировской области Никите Белых работать чиновником после освобождения. При этом 8-летний тюремный срок был оставлен в силе, сообщает РИА Новости.

1 февраля суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей. По данным следствия, в 2011–2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса.

Через год владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор потребовал и получил частями 400 тысяч евро. По первому эпизоду Белых оправдали, по второму — признали виновным.

Екатерина Рейферт, на которых Белых женился, находясь в СИЗО "Лефортово", говорила, что ее муж очень болен, и ему будет сложно дожить до выхода на свободу.