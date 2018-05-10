Тема:
Экология 1 час назад
Не спрятаться: третичное курение воздействует сильнее, чем считалось
Сначала медики начали предупреждать общество об опасности курения, которое, к слову, может привести к нарушению и даже потере слуха. Затем учёные обратили внимание на вред от пассивного курения. Теперь же всё больше специалистов стали поднимать тему так называемого третичного курения (thirdhand smoke).
Если с понятием пассивного курения многие уже знакомы (некурящий человек вдыхает воздух с содержащимися в нём продуктами курения табака), то термин "третичное курение" пока не так хорошо известен.
Он подразумевает, что человек в помещении, где ранее курили, вдыхает следы никотина, табачных смол и канцерогенов, которые впитывают практически любые поверхности. Проще говоря, речь идёт о химических остатках от сигаретного дыма, осевших на стенах и мебели помещения.
Во многих странах мира уже несколько лет действует запрет на курение в закрытых помещениях, включая рестораны, офисы и школы. Таким образом специалисты попытались защитить некурящих людей от вредного воздействия сигаретного дыма.
Между тем недавнее исследование специалистов Университета Дрекселя, США, показало, как табачный дым из наружного воздуха может проникать в помещения для некурящих людей и оседать на его поверхностях. Более того, учёные выяснили, как эти опасные "остатки" вновь попадают в воздух и начинают циркулировать по зданию через центральные системы кондиционирования воздуха.
"Если человек находится в среде, где не принято курить, это вовсе не означает, что он не подвергается воздействию табака", — говорит ведущий автор исследования Питер ДеКарло (Peter DeCarlo). По его словам, речь может идти о такси, номере в гостинице и даже классе, где курение запрещено десятилетиями.
В некотором роде исследование можно назвать случайностью. Изначально ДеКарло совместно со своим коллегой Майклом Уорингом (Michael Waring) решили изучить движение частиц в воздухе из улицы в аудиторию, находившуюся совсем рядом с кабинетом ДеКарло. Важное примечание: курение в классе было строго запрещено.
В рамках работы одна из сотрудниц Анита Эйвери (Anita Avery) наткнулась на загадочную химическую сигнатуру, которую специалисты не смогли объяснить. После целого ряда тестов они с удивлением обнаружили признаки, указывающие на остатки никотина и табачного дыма. Лабораторные тесты подтвердили их предположения.
"Как только мы определили уникальную химическую сигнатуру в помещении и поняли, что она связана с остаточным табачным дымом, мы заинтересовались процессом, связанным с третичным курением", — говорит ДеКарло.
Последующие исследования, проведённые этой группой, показали, что такие "остатки" могут прикрепляться к аэрозолям и вновь попадать в воздух, в конечном счёте, они попадают в среду, которая считается свободной от табачного дыма.
Впрочем, пока учёные не могут точно сказать, насколько эти остатки от сигаретного дыма вредят здоровью человека. На сегодняшний день специалисты лишь предполагают, что третичное курение опасно для людей. Между тем все эксперименты, на которые опираются учёные, были проведены на мышах.
Так, одно исследование, опубликованное в этом году, показало, что подобный дым увеличивает риск возникновения рака лёгких у мышей. Другая работа 2017 года показала увеличенный риск повреждения печени и возникновения диабета у грызунов.
На сегодняшний день учёные намерены продолжить исследование, а также рассмотреть электронные сигареты в качестве ещё одного источника никотина в помещении, заключает ДеКарло.
Результаты исследования представлены в научном издании Science Advances.
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