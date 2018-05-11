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Евровидение-2018 1 час назад

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11 мая 201800:15

Юлия Самойлова, представляющая Россию на "Евровидении", не прошла в финал

Продюсерский центр Игоря Матвиенко/ТАСС

Певица Юлия Самойлова, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", не получила право на выступление в финале смотра. Имена финалистов по итогам второго полуфинала конкурса, прошедшего на арене Altice в Лиссабоне, стали известны в четверг, 10 мая.

Ведущие назвали десятку финалистов по итогам голосования - Российской Федерации нет в списке, передает ТАСС.

 

В финал вышли представители Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов. Всего за выход в финал конкурса в этот вечер боролись 18 стран.

Победителя "Евровидения-2018» и страну, которая будет принимать конкурс в следующем году, назовут 12 мая.

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