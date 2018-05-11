Выпускник забайкальской школы напал с ножом на директора

В селе Новоберезовское Забайкальского края выпускник школы напал с ножом на ее директора. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в ночь на 8 мая в полицию поступило сообщение из Шилкинской центральной районной больницы о госпитализации мужчины с несколькими ножевыми ранениями. Полицейские вскоре установили злоумышленника. Им оказался совершеннолетний выпускник школы.

По словам заместителя главы села Елены Большаковой, 18-летний нападавший в этом году окончил местную школу.

Молодой человек пришел вечером к дому директора, а когда мужчина открыл калитку, нанес ему несколько ножевых ранений и убежал. Его удалось опознать по следам кроссовок. Полицейские взяли у него показания, после чего отпустили.

В правоохранительных органах пояснили, что поступок нападавшего расценивается как покушение на убийство.

Как пояснили в пресс-службе Следственного управления СК РФ, в настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении прокуратуры и в ближайшее время может быть передано в СКР. О мотивах, толкнувших молодого человека на преступление, не сообщается, однако, есть версия, что выпускнику не понравилась характеристика, которую ему написал директор.