Киевское "Динамо" могут продать китайцам

Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины "Динамо" (Киев) может в ближайшее время сменить владельца. Группа китайских бизнесменов намерена приобрести контрольный пакет акций.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", президент "Динамо" Игорь Суркис рассматривает возможность продажи клуба. В числе потенциальных покупателей – китайский холдинг, пытавшийся приобрести "Милан". Однако китайцы – не единственные претенденты.

Инициатива продажи знаменитого клуба исходит от Игоря Суркиса. В 1992 году бизнесмен Григорий Суркис приобрел 12-кратных чемпионов СССР. После избрания Григория Суркиса президентом Федерации футбола Украины, президентом клуба стал его младший брат Игорь.