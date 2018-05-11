Сбросившего три "Хамви" без парашютов сержанта выгнали из американской армии
Теперь уже бывший американский сержант Джон Скиппер отделался понижением в звании до рядового и увольнением из состава Вооруженных сил США за намеренное уничтожение трех вездеходов Humvee во время учений в Германии в 2016 году, притом что ему грозило до 10 лет тюрьмы и серьезный штраф. Снятое очевидцем видео падения бронированных машин стало вирусным.
Скиппер проходил службу в 91-м кавалерийском полу (Воздушно-десантные войска), расквартированном в баварском Графенвёре. В апреле 2016 года во время учений Saber Junction 29-летний сержант намеренно перерезал стропы грузовых парашютов, так что десантирование трех Humvee с борта транспортного самолета С-130 Hercules превратилось в свободное падение тяжелых машины, которые в итоге оказались полностью уничтожены.
О мотивах поступка Скиппера ничего не сообщается. Сумма нанесенного ущерба тоже разнится: по решению трибунала его признали виновным в лжесвидетельстве и уничтожении "военной собственности стоимостью более 500 долларов", уточняет Fox News. По неофициальным данным, стоимость одного Humvee может достигать 220 тысяч долларов.
За неподобающее поведение разжалованного в рядовые Скиппера уволили из Вооруженных сил США. Ранее за этот инцидент понес наказание сержант, который смеется и ругается за кадром, — ему сделали выговор.
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