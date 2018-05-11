В Сочи прошел гала-матч НХЛ
Чемпионат мира по хоккею-2018 в самом разгаре. По традиции в эти же дни в Сочи проходит гала-матч Ночной хоккейной лиги "Легенды хоккея" – "Сборная НХЛ", который по накалу борьбы и составу участников точно не уступает мировому первенству.
10 мая на площадке Ледового дворца "Большой" в Сочи – в прямом смысле слова сошлись звезды. Президент России, легендарные спортсмены, политические деятели и известные бизнесмены.
Личный пример – был и остается лучшим мотиватором, а потому Владимир Путин, который однажды инициировал создание Ночной лиги, Владимир Потанин, глава попечительского совета НХЛ, реализующий программу поддержки ветеранов хоккея, Павел Буре, президент "Лиги Легенд мирового хоккея" – каждый год выходят на лед и выкладываются на максимум.
"Борьба есть, накал есть, зрители болеют, кричат. Вот на меня посмотрите. Видите, я весь в борьбе. Эмоции супер!", – сказал только что вышедший с площадки председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент "Норникеля" Владимир Потанин. "Вообще пока наши легенды в строю, пока их страна видит, это, как президент сказал, очень мощный импульс для здорового образа жизни".
Здоровый образ жизни популяризировали на льду, здоровая атмосфера царила на трибунах Ледового дворца "Большой". Команды громко поддерживали десять тысяч человек, по телевизору матч смотрели еще больше поклонников хоккея.
Яркий матч завершился со счетом 12:7 в пользу команды "Легенды хоккея", Владимир Путин отличился 5 раз. Но статистика здесь – не самое главное. Настоящая победа – это бум массового хоккея по всей России.
Олимпийский чемпион по хоккею Владимир Мышкин подчеркнул: "И любитель, и профессионал – он любит эту игру, популяризирует эту игру, живет этой игрой!"
Помимо игры, в Сочи Владимир Путин в сопровождении Владимира Потанина и главы образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой посетил новый хоккейный тренировочный центр. Условия для занятий оценили по достоинству.
"Сейчас там два катка, на которых занимаются одновременно более сотни хоккеистов и пятьдесят фигуристов", — рассказал Владимир Потанин. "Вокруг тренажерные залы, оборудование самое современное, плюс там ведется большая научная работа. Думаю, что "Сириус" превратится в мощный образовательный бренд. Возможно, даже международного значения".
По окончании дня "Легенды хоккея" получили победный Кубок из рук главы Ночной хоккейной лиги Александра Якушева. Владимир Путин подарил подписанную шайбу одной из болельщиц, а Сочи вновь напомнил, что является одним из главных хоккейных центров нашей страны.
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