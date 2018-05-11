Больше достижений: робот Atlas бегает в парке, перепрыгивая препятствия

Каждые несколько месяцев специалисты компании Boston Dynamics выкладывают в Сеть новые видео, иллюстрирующие впечатляющие способности своих роботов.

Последние два видеоролика не стали исключением: на этот раз можно увидеть, как робот Atlas освоил бег с препятствиями, а робот SpotMini научился автономно выполнять исследовательскую миссию по офисному зданию.

Так, первое видео показывает, как гуманоидный робот Atlas научился прекрасно ориентироваться на изменчивой открытой территории. Проще говоря, робот бегает по роще и с лёгкостью преодолевает попадающиеся ему на пути препятствия – бревно, например.

Впервые робота Atlas представили в 2013 году, и многие люди сразу начали сравнивать его с "Терминатором". Правда, Atlas – мирный робот и завоёвывать мир не собирается. Вместо этого он, напротив, сможет спасать людей и помогать им, выполняя тяжёлую работу.

За несколько лет робот не только освободился от проводов, но и освоил несколько важных навыков. Например, он научился самостоятельно прогуливаться по лесу и обрёл способности канатоходца, а спустя время смог выполнять "смертельный прыжок".

Теперь Atlas под силу совершить лёгкую пробежку по парке, что демонтирует его прекрасную способность сохранять равновесие во время бега и ориентироваться на холмистой местности.

Второе видео предлагает новый взгляд на робота SpotMini, похожего на собаку. Совсем недавно специалисты Boston Dynamics продемонстрировали навыки бота не только самостоятельно открывать дверь, но и придерживать её для "друзей".

Правда, не все зрители обрадовались такой способности. Так, некоторые люди отметили сходство между способностью SpotMini открывать двери и тем же умением велоцирапторов из фильма "Парк юрского периода". Не самое приятное сравнение, особенно в свете заявления робота Софии (напомним, она мечтает захватить мир).

В новом видеоролике показаны автономные возможности робота. Так, он в течение шести минут прогуливается по офису и лабораторному объекту.

Впрочем, представители компании сообщают, что перед записью автономной пробежки робота человек вручную направлял SpotMini по маршруту. Цель – построить карту местности.

На видео показана работа системы обхода препятствий SpotMini и навигационная карта, когда тот перемещается по территории. Робот достаточно быстро и чётко реагировал на возникающие препятствия.

К слову, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не раз писали о любопытных детищах компании. Например, о роботе, "встающем на дыбы".