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День Победы 1 час назад
Задержаны 20 террористов, готовивших взрывы в Москве
В Москве сотрудники спецслужб задержали террористов, которые готовили атаку во время акции "Бессмертный полк".
Как рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, было задержано сразу несколько групп. Они уже заготовили оружие.
"Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек", — рассказал замминистра.
По его мнению, европейская система выявления террористов и контроля за ними отстает от российской на десять лет. Сейчас российская база данных террористов включает более 100 тысяч человек. В аэропортах работают офицеры, которые выполняют контрразведывательные функции, они занимаются опросами, отделяют террористов от общего потока. Сыромолотов отметил, что эта система себя очень хорошо зарекомендовала. А в Евросоюзе такой системы по-прежнему нет.
"Три года назад, когда я приехал в Брюссель, через неделю после терактов, они попросили меня оценить антитеррористическую защищенность Евросоюза, на что я отметил, что они отстали от России лет на десять — по законодательным мерам, организации взаимодействия и прочему", — сказал он.
Между тем, как сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк, в акции "Бессмертный полк" по всей России приняли участие 10 миллионов 400 тысяч человек. Всего состоялось более 2900 мероприятий. В столице шествие побило рекорд: в нем приняли участие более миллиона человек.
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