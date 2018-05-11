Стая гепардов атаковала туристов в сафари-парке

Французская семейная пара с тремя детьми проигнорировала главное правило нидерландского сафари-парка "никогда не выходить из машины" и была атакована несколькими гепардами. Один из посетителей снял на видео, как повезло этим беспечным людям, и они смогли живыми добраться до своего автомобиля.

Сафари-парк "Бекс Берген" находится в Нидерландах и занимает большую площадь, где гуляет более 150 видов диких млекопитающих и птиц. Посетителям разрешается въезжать на своих автомобилях и наблюдать животных в условиях, максимально приближенных к естественным.

Именно так и поступила французская семья из пяти человек, которая отправилась на своем Volkswagen наблюдать за животными и фотографировать их. Забыв об осторожности, беспечные туристы по меньшей мере два раза выходили из своего автомобиля и в итоге были атакованы стаей гепардов.

На кадрах видно, как французы бродят буквально в паре десятков метров от диких кошек, принимающих солнечные ванны. А затем, немного отъехав, опять выходят из своей машины погулять на лугу — именно в этот момент они и подверглись нападению со стороны гепардов.

Благоразумие взяло верх над жаждой приключений, и французы отступили, то и дело подвергаясь ложным выпадам самых быстрых хищников на планете. Туристам повезло: два ребенка постарше быстро убежали в автомобиль, за ними последовали мужчина и женщина с малышом на руках. Похоже, что гепарды лишь охраняли свою территорию, не преследуя целей закусить случайным туристом.

Сотрудники "Бекс Бергена", комментируя инцидент с гепардами, отметили, что напоминания о том, что выходить из автомобиля запрещено, встречаются на всей территории сафари-парка и дублируются на нескольких языках.