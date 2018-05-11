11 мая 201814:16
В палатке автокемпинга под Геленджиком отдыхающие нашли мертвых супругов
На Кубани следователи разбираются в обстоятельствах смерти супругов – 35-летней женщины и 36-летнего мужчины в палатке автокемпинга в районе села Архипо-Осиповка (под Геленджиком).
Их тела с признаками насильственной смерти 7 мая обнаружили отдыхающие, они сразу вызвали полицию. Женщине было нанесено ножевое ранение в шею, у мужчины – огнестрельное ранение головы.
В настоящее время следствие в качестве одной из версий рассматривает возможность убийства женщины ее супругом, который впоследствии совершил самоубийство, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух лиц".
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