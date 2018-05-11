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Футбол-2018 24 минуты назад
Станислав Черчесов: для начала нужно преодолеть первый барьер
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обозначил первую задачу нашей футбольной команды на предстоящем чемпионате мира. По мнению наставника сборной нужно сначала преодолеть первый этап – групповой.
"Недавно читал интервью своего коллеги, он сказал, что это тот самый вопрос, на который не то чтобы невозможно ответить, но... есть барьерный бег. Если барьерист думает о последнем барьере, он обязательно споткнется на первом. И есть такой вид спорта, как тяжелая атлетика. Сначала нужно брать начальный вес. Вот для нас первый барьер и начальный вес – это групповой этап. Если не ошибаюсь, то из группы на чемпионате мира наша команда никогда не выходила. Давайте думать шаг за шагом. В групповом турнире есть три барьера: Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Если после жеребьевки все кричали "ура-ура", то теперь, наоборот, вы спрашиваете, кто будет держать Салаха. Его многие не могут удержать. А наша задача – подготовиться так, чтобы удержать", — приводит слова Станислава Черчесова "Спорт-Экспресс".
Черчесов дал понять, что на первом этапе сборная России собирается использовать тактическую схему с тремя защитниками. " Вы можете заметить, что центральных защитников в нашем списке хватает. Почему их так много? Потому что, например, Камболова мы не смогли проверить на предыдущем сборе, потому что он получил травму. Наша задача сейчас – всех посмотреть. Раньше был блок Васин – Джикия, сейчас его нет. Нам надо думать, что для этого состава правильнее. Мы протестировали систему с тремя центральными защитниками. Теперь еще раз посмотрим, как быть. В соперниках у нас ведь не Бразилия, не Аргентина и не Испания".
В расширенном списке сборной не оказалось защитника "Спартака" Георгия Джикии. На январском сборе Георгий получил тяжелую траву – разрыв крестообразной связки колена. Футболист был успешно прооперирован и делал все, чтобы поправиться к турниру. Но чемпионат мира пройдет без него. "Джикия до сих пор чувствует, что не до конца готов, – прокомментировал Черчесов. – Для нормального человека он больше, чем здоров. Но он не тренировался в общей группе, не тренировался в интенсивном режиме. Клуб его потихонечку восстанавливает, а мы можем брать только тех футболистов, которые готовы. Только в июне он более-менее начнет заниматься в интенсивной группе. Наверное, неправильно вызывать игрока, который пять месяцев не играл и не тренировался. Это же риск... А желание, конечно, было".
Главный тренер сборной рассказал, почему в составе команды не оказалось ни Андрея Аршавина, ни братьев Василия и Алексея Березуцких. " Я с Аршавиным, кстати, виделся на сборах. Андрей Аршавин очень уважаемый футболист. Когда задают такие вопросы, даже не знаешь, какие правильные слова подобрать, потому что есть такие понятия, как время и место. То же самое и про Березуцких, к которым, я кстати, ездил недавно на разговор. Давайте уважать футболистов, тем более таких, как Аршавин. У нас теперь есть другие футболисты, которые идут в гору, их надо поддержать. А Андрей внес лепту в историю своего клуба и сборной. Давайте оставим эмоции в стороне. Хотя Аршавина 10-летней давности я с удовольствием бы видел в своей команде".
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