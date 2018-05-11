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Допинг-скандалы 37 минут назад
Дмитрий Свищев: Александр Крушельницкий невиновен
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что отстраненный за употребление мельдония Александр Крушельницкий невиновен. Участнику Олимпийских игр Пхенчхане грозит длительная дисквалификация, если его вина будет доказана.
Прокуратура России провела расследование случившегося. Дмитрий Свищев ознакомился с данными предварительных материалов расследования и пришел к выводу о невиновности спортсмена. "Есть предварительные материалы прокуратуры, которые подтверждают нашу информацию о том, что Крушельницкий не принимал запрещенные препараты. Подтверждаются факты, что Александр ни в чем не виноват. Другой вопрос, насколько это примет суд. Пока это непонятно. Мы собираем материалы для защиты. Сегодня последний день подачи документов", — заявил Свищев ТАСС.
Президент Федерации керлинга отметил, что нужно найти виновного в случившемся. Только в этом случае можно спасти Крушельницкого от незаслуженного наказания. "Сейчас самое главное найти истинного виновника случившегося. На этом должна строиться защита. Если мы не найдем злоумышленника, Александр понесет наказание. Наша задача помогать следствию, которое работает активно, и довести это дело до конца", – рассказал Свищев.
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