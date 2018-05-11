11 мая 201818:59
В столичном детсаду нашли лисье логово
Настоящее лисье логово было обнаружено на территории детского сада в районе Ясенево в Москве. Хищников заметил один из малышей и сообщил воспитателю.
После того, как его слова подтвердились, на место были вызваны спасатели. Лисья нора оказалась под беседкой. Чтобы добраться до нее, постройку пришлось частично разобрать. Трех лис удалось поймать, одна сбежала.
Пока она на свободе, детей на прогулку решили не выводить. Хищники могут быть опасны для человека, так как нередко становятся переносчиками бешенства. Пойманных зверей отправили в центр передержки диких животных.
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