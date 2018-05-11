Бразилец Данни Алвес пропустит чемпионат мира

Защитник сборной Бразилии Данни Алвес не может сыграть на чемпионате мира. Футболист "Пари Сен-Жермен" получил травму в финале Кубка Франции.

"ПСЖ" обыграл клуб третьего дивизиона "Ле-Эрбье" со счетом2:0 и завоевал Кубок. Но при этом парижане не досчитались ведущего защитника. Данни Алвес получил травму колена, и теперь не сможет помочь сборной Бразилии на предстоящем чемпионате мира.

35-летний Данни Алвес будет вынужден пропустить третий в своей карьере чемпионат мира. Бразилец считается самым титулованным футболистом мира – на его счету победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Суперкубке, звания чемпиона Испании, Франции, Италии. Со сборной Бразилии Алвес выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций. Единственный титул, который ему не покорился, — звание чемпиона мира.