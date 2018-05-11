Защитники русского языка в Латвии оказались фигурантами уголовного дела
Полиция безопасности Латвии два часа допрашивала бывшего депутата Европарламента и лидера "Русского союза" Татьяну Жданок. Ее вызвали в рамках начатого латвийскими властями уголовного процесса. Поводом для его открытия стала масштабная акция "Вселатвийское родительское собрание" против перевода всех школ на латышский язык. В рамках этого дела накануне был задержан активист Владимир Линдерман.
Два часа сопредседатель партии "Русский союз Латвии" давала показания, причем, на русском языке. В недавнем прошлом депутат Европарламента морально была готова к тому, что ее визит выйдет за рамки утренней беседы.
"Честно скажу: думала, что в отношении меня это тоже возможно. Их интересовало, кто организовал акцию в контексте нашей партии "Русский союз Латвии". При этом следователь все время упоминал: вы хотите в выборах участвовать?" – рассказывает Татьяна Жданок, сопредседатель партии "Русский союз Латвии".
По факту прошедшего 31 марта "Вселатвийского родительского собрания" полиция безопасности начала уголовный процесс. По местному законодательству это означает, что сначала полиция проведет проверку, есть ли состав уголовного деяния, и соберет материалы, а уже затем передаст их в прокуратуру, которая решает выдвигать ли обвинения.
"Ответственность за уголовное правонарушение предусматривается статьей 10-й Уголовного кодекса за "Преступление против государства", — сообщается на сайте полиции.
То есть даже с конкретными статьями, которые могли нарушить участники собрания, пока не определились. По латвийскому законодательству это также возможно. В деле фигурирует несколько человек. Кроме Татьяны Жданок, у которой пока статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс, присутствует в деле и известный активист Владимир Линдерман. Он уже объявлен подозреваемым и арестован на два месяца. Задержание наделало шума в одном из рижских спальных районов.
"Рядом с остановкой остановился белый микроавтобус, открылась дверь, выскочили 4 человека в черной форме, в масках. Они буквально напрыгнули на Линдермана", — описывает задержание Оксана Челышева, журналист и правозащитник.
Участники "Вселатвийского родительского собрания" обсуждали, как можно противодействовать переводу всех средних школ на латышский язык обучения. Одним из выступающих был и Владимир Линдерман.
"Все, что нам остается, это создать для власти или, не побоюсь этих слов, для латышского народа (не надо всей этой политкорректности) такие условия, при которых они бы сочли опасным продвижение вот этой реформы. Надо создать угрозу", — заявил тогда Владимир Линдерман, основатель партии "За родной язык".
Право на мирные митинги, шествия и даже забастовки закреплено в Конституции. Полиция безопасности теперь будет искать доказательства, что в словах активистов не политические заострения, а целый состав преступления. Активисты же пока задаются другим вопросом: почему допрос может быть на русском языке, а школа — нет.
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