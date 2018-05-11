Футбол шашлыкам не помеха

Рослесхоз опроверг информацию о запрете приготовления шашлыков во время Чемпионата мира по футболу. Ранее СМИ сообщили о введении особого противопожарного режима в городах, где пройдет мундиаль.

Запрет касается и пикников с мангалами, сообщает телеканал "Россия 24". Якобы, такой введут в Нижегородской области. По факту, речь идет только о разведении костров и сжигании сухой травы. Остальные ограничения – на усмотрения местных властей. По данным, Рослесхоза пожароопасный сезон уже открыт в 70-ти субъектах Российской Федерации, в том числе в 9-ти регионах, где пройдет ЧМ-2018.