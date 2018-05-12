Граждане Ирака выбирают новый парламент

В Ираке начались парламентские выборы. Первые в стране, после провозглашенной победы над ИГИЛ (запрещена в России). За 328 мест поборются почти 7 тысяч депутатов. Основная борьба за кресло премьер-министра развернётся между действующим главой правительства — Хайдером аль-Абади, вице-президентом — Нури аль-Малики, а также лидерами коалиций "Хикма" и "Ас-Сайрун".

Голосование проходит при усиленных мерах безопасности, отмечает телеканал "Россия 24". Власти закрыли на сутки пограничные пункты и аэропорты, а также ограничили движение транспорта. В режим повышенной боеготовности приведены десятки тысяч военнослужащих. С воздуха за ситуацией следит боевая авиация и беспилотники.