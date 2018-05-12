Сильвио Берлускони реабилитирован судом

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, приговоренный в 2013 году к четырем годам лишения свободы по делу о финансовых махинациях, реабилитирован надзорным судом Милана.

Вынесенное постановление суда отменяет предыдущие решения итальянских судебных органов, в соответствии которого политик в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и баллотироваться на выборах, передает РИА Новости.

Ранее в соответствии с законом о помиловании срок заключения Сильвио Берускони был сокращен с четырех лет до года, после чего в связи с преклонным возрастом тюремное заключение экс-премьера, которому в настоящее время 81 год, было заменено на социальные работы в доме престарелых. При этом запрет на занятие государственных должностей до сих пор оставался в силе.

Решение надзорного суда Милана имеет важное политическое значение: поскольку Сильвио Берлускони по-прежнему возглавляет влиятельную партию "Вперед, Италия", а прошедшие в марте парламентские выборы не выявили явного победителя, лидеры общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига" в настоящее время ведут переговоры о формировании нового национального правительства.

Сильвио Берлускони заявил, что в случае создания такого кабинета министров его партия будет находиться в конструктивной оппозиции. Если же правительство Италии так и не будет сформировано, не исключено, что в ближайшие месяцы в Италии могут быть проведены досрочные выборы, и в этом случае экс-премьер сможет принять в них полноценное участие.