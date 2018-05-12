Тема:
Дела Берлускони 1 час назад
Сильвио Берлускони реабилитирован судом
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, приговоренный в 2013 году к четырем годам лишения свободы по делу о финансовых махинациях, реабилитирован надзорным судом Милана.
Вынесенное постановление суда отменяет предыдущие решения итальянских судебных органов, в соответствии которого политик в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и баллотироваться на выборах, передает РИА Новости.
Ранее в соответствии с законом о помиловании срок заключения Сильвио Берускони был сокращен с четырех лет до года, после чего в связи с преклонным возрастом тюремное заключение экс-премьера, которому в настоящее время 81 год, было заменено на социальные работы в доме престарелых. При этом запрет на занятие государственных должностей до сих пор оставался в силе.
Решение надзорного суда Милана имеет важное политическое значение: поскольку Сильвио Берлускони по-прежнему возглавляет влиятельную партию "Вперед, Италия", а прошедшие в марте парламентские выборы не выявили явного победителя, лидеры общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига" в настоящее время ведут переговоры о формировании нового национального правительства.
Сильвио Берлускони заявил, что в случае создания такого кабинета министров его партия будет находиться в конструктивной оппозиции. Если же правительство Италии так и не будет сформировано, не исключено, что в ближайшие месяцы в Италии могут быть проведены досрочные выборы, и в этом случае экс-премьер сможет принять в них полноценное участие.
Ранее по теме
-
Сильвио Берлускони полностью оправдан по "делу Руби"38 месяцев назад
-
Берлускони неудачно вышел из машины и сломал лодыжку38 месяцев назад
-
Сильвио Берлускони госпитализирован41 месяц назад
-
Апелляционный суд: Берлускони не пользовался услугами проституток45 месяцев назад
-
Берлускони начнет работать в доме престарелых 9 мая48 месяцев назад
-
Берлускони приступает к выполнению общественных работ48 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Захарова об угрозах ветеранов АТО
- Задержаны 20 террористов, готовивших взрывы в Москве
- Ложь Родченкова опровергнута
- Россия выбыла из "Евровидения"
- Хайо Зеппельт не получит визу в Россию на время чемпионата мира
- В Сочи прошел гала-матч НХЛ
Самое читаемое
-
Украинский диверсант встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса
- Стало известно, как Израиль мог уничтожить "Панцирь"
- "Маши больше нет": дочь актрисы Шверубович сообщила о ее кончине
- В крови погибшей в Майями российской модели обнаружили смесь из наркотиков
- Пропавший вокалист рок-группы найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan представлен официально
- В России могут амнистировать тысячи нарушителей
- Седан "Кортеж": первое фото салона
- В России власти хотят "очиповать" автомобильные номера
Экономика
-
План Трампа работает? У США рекордные доходы бюджета
- Европа устала от США. Каких ждать действий?
- 20 самых неудачных слияний в истории бизнеса
- Россия может ограничить ввоз овощей из Армении
- С 11 мая в РФ увеличат штрафы за невыплату зарплаты
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Ученые случайно нашли средство от облысения
Вести в 20.00
-
США запустили новые санкции против Ирана
- Защитники русского языка оказались фигурантами уголовного дела
- Аферисты добрались до медицинских карт
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Uber показала прототип аэротакси
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Земельный скандал в Балашихе: как выглядит крепостное право в XXI веке
- В детском саду нашли лисье логово
- День без турникетов: москвичи смогут попасть на закрытые предприятия города
- В метро станет тише: столичная подземка переходит на новые шпалы
- Парад речных судов, регата и авиашоу: москвичей ждут незабываемые выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Животные умеют мысленно проигрывать события из прошлого
- Больше достижений: робот Atlas бегает в парке, перепрыгивая препятствия
- Дрессированный паук прыгает по команде и помогает в разработке новых роботов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо