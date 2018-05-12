Угрозы расправой в ООН: Беца обвинила Захарову в инсинуациях

Заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой об угрозах украинцев дипломату, работающему в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, не соответствует истине, считает официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца. В своем Twitter она назвала слова Захаровой "ярким примером распространения фейков официальными лицами РФ".

Яскравий приклад поширення фейкЁв офЁц чинниками РФ. ЗахЁд щодо пропаганди модерувала особисто, заяви РФ-ЁнсинуацЁї https://t.co/6Nw1inpMvW — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 мая 2018 г.

Ранее, 11 мая, Мария Захарова рассказала телеканалу "Россия 1", что представителю российской делегации во время заседания Комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке угрожали украинские снайперы и ветераны так называемой АТО.

По ее словам, люди в камуфляжной форме стали бегать, кричать, оскорблять и фотографировать представителя российской делегации, чтобы разместить его снимок на сайте "Миротворец".