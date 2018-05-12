Смерть Юрия Киндрата: подробности

Актер Юрий Киндрат скончался в реанимации. Ему было 33 года. Точный диагноз артиста пока неизвестен. Похороны пройдут 12 мая на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Как рассказала гендиректор актерского агентства "Звездный дождь" Анна Холмовская, Киндрат попал в больницу только 1-2 мая, несмотря на плохое самочувствие, скорая отказывалась его госпитализировать

Незадолго до этого актер опубликовал в Instagram фото больничного коридора с подписью: "Движение вверх. К новым вершинам".

Публикация от 🅨🅤🅡🅐 🅚🅘🅝🅓🅡🅐🅣 (@yurykindrat) 28 Апр 2018 в 1:01 PDT

Позже свояченица актера рассказала, что в больницу артист попал с диагнозом двусторонняя пневмония. По ее словам, КТ показало системную деформацию легких, однако врачи не могли понять, что происходит с Киндратом, говорили, что впервые столкнулись с подобным случаем. Женщина отметила, что Юрию тяжело дышать и ходить, но никакого конкретного лечения нет, сообщает StarHit.

"В общем, мы паникуем, ибо нет конкретного диагноза, значит, нет результативного лечения. Юре тяжело дышать и передвигаться. Мы хотим найти хорошего пульмонолога, возможно, перевести Юру в другую больницу. Если у кого-нибудь есть какие-то связи и рекомендации, будем очень благодарны", — написала она.

8 мая супруга актера, актриса Ксения Скорокосова сообщила, что Юрия ввели в искусственную кому, чтобы организму было легче бороться с болезнью. На следующий день Киндрата не стало. У актера осталась дочь Ева, которой в июле исполнится 5 лет.

Юрий Киндрат родился в Тюмени в 1986 году. Окончил New York Universal Artistiс School и актерскую Школу Драмы Германа Седакова. Работал в театре "Школа драматического искусства" и Московском театре на Юго-Западе.

Актер известен зрителям по ролям в сериалах "Закрытая школа", "Гостиница "Россия", "Спящие-2" и "Свидетели".