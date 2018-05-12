Спасен горбатый кит, попавший в сети у берегов Финляндии

Сотрудники береговой охраны Финляндии спасли из рыболовецких сетей горбатого кита. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Днем в субботу, 12 мая, морской спасательный центр сообщил, что в районе Берго в Остроботнии обнаружен горбатый кит длиной примерно семь-восемь метров, запутавшийся в сетях. К месту его нахождения попросили прибыть небольшие яхты: кит нервничал, когда поблизости находились сразу несколько судов с работающими двигателями.

Спасательная операция была успешной: кита освободили из сетей, передает РИА Новости. В предыдущий раз кита видели у берегов Финляндии 12 лет назад — также в Ботническом заливе неподалеку от населенного пункта Раахе. По финским законам, приближаться к китам запрещено, а в случае их обнаружения следует уведомить власти.

Горбатый кит — морское млекопитающее семейства полосатиковых китов подотряда усатых китов, обитает в основном в Атлантическом и Тихом океанах. Взрослая особь достигает почти 15 метров в длину, самки несколько крупнее самцов. Средняя масса горбатого кита — 30 тонн.