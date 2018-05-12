Хельсинки не считает договор с Пентагоном шагом к вступлению в НАТО

Подписанная 8 мая в Вашингтоне Финляндией, Швецией и США декларация о намерениях развивать сотрудничество в области обороны не является шагом в сторону членства в НАТО, считает министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте.

По его словам, договор должен обеспечить сотрудничество на далекую перспективу, в том числе в области военных учений. При этом никаких гарантий по обороне он не дает, отметил министр.

Финляндия и Швеция не являются членами НАТО, и большинство жителей этих стран высказываются против членства в альянсе, передает "Интерфакс".