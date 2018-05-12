Митингующие в Тбилиси намерены провести на улице всю ночь

Мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил в субботу вечером со специальным заявлением, обратившись к участникам протестной акции, которая проходит перед зданием парламента Грузии. Митингующие требуют отставки с должностей премьер-министра Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Георгия Гахария.

Каладзе призвал участников акции сесть за стол переговоров с представителями властей и правящей партии "Грузинская мечта" и совместно выработать пути борьбы с распространением наркотиков, передает "Интерфакс".

Требования участников акции об отставке премьера и министра внутренних дел мэр назвал "эмоциональными заявлениями". Он также сообщил, что двое из восьми задержанных по подозрению в распространении наркотиков к этому часу освобождены.

Со своей стороны председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал правомочными действия полиции по задержанию наркоторговцев. Выступая в субботу вечером в прямом эфире тбилисской телекомпании "Имеди", он заявил, что в ходе спецоперации никто не пострадал и, по имеющимся у него данным, полиция действовала корректно, передает ТАСС.

Между тем организаторы акции намерены разбить на проспекте Руставели в Тбилиси палатки и провести в них ночь. Участники акции своих требований не снимают.

Собравшиеся на акцию, организованную движением "Белый шум", протестуют против действий полиции, которая накануне провела антинаркотический рейд в ночных клубах города. Они считают, что в ходе рейда полицейские допустили "превышение силы".

Серия полицейских спецопераций прошла в ночь на субботу в популярных ночных клубах Тбилиси Bassiani и Cafe Gallery. Полицейские задержали восемь человек, которых подозревают в связях с наркобизнесом.