Вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих в Париже

На одной из центральных улиц Парижа в районе Опера мужчина напал на прохожих с ножом, выкрикивая исламистские лозунги. Люди бросились врассыпную.

О нападении свидетельствуют кадры, выложенные в соцсетях. Французские СМИ сообщают как минимум об одном погибшем и восьми пострадавших. Двое находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал "Россия 24".

Полиции к данной минуте уже удалось ликвидировать нападавшего. В настоящий момент район происшествия полностью оцеплен полицией. На место направился прокурор Парижа. Никаких данных о личности нападавшего на данный момент нет.