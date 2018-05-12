Напавший на парижан неизвестный выкрикивал исламистские лозунги

Мужчина, набросившийся на прохожих в центре Парижа с ножом, выкрикивал исламистские лозунги. На данный момент известно, что один человек погиб, еще как минимум восемь получили ранения, причем два человека находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшего удалось ликвидировать на месте, огонь по нему открыл патрульный полицейский. Улица Монсиньи, где произошла атака, находится в самом центре Парижа, недалеко от здания оперы. Сейчас она оцеплена. На место прибыли службы скорой помощи, передает телеканал "Россия 24". Ожидают и приезда прокурора. Никаких данных о личности нападавшего и его мотивах пока нет.

Российское посольство в Париже уточняет информацию о том, есть ли среди пострадавших граждане России.