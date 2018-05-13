Империя Берлускони: как скандальный политик воплотил в жизнь сказку о Золушке

Берлускони в свое время стал первым мультимиллиардером, вставшим у руля европейского государства. Для самих итальянцев он был своего рода воплощением сказки о Золушке — выходец из рабочего квартала Милана, старший в семье банковского служащего, в студенческие годы подрабатывал фотографом на свадьбах и певцом на круизных лайнерах. А в итоге с нуля построил настоящую бизнес-империю.

Сильвио Берлускони родился в Милане 29 сентября 1936 года. Он — старший из троих детей. В 1961 году окончил юридический факультет Миланского университета, подрабатывал в строительной компании, а также продавцом хозтоваров, фотографом на свадьбах и певцом на круизных лайнерах.

Возводить свою империю начал с фирмы Edilnord, занимавшейся постройкой элитных кварталов Милана. Позже к ней добавилось три телекомпании, издательский дом, сеть супермаркетов, компьютерная компания, страховая компания и банк. Холдинг объединил примерно 150 фирм.

В 1986 году Берлускони стал президентом футбольного клуба "Милан". В 1994 году пришел в политику, создав движение Forza Italia ("Вперед, Италия!»).

Сильвио Берлускони — единственный итальянский политик, которому удалось за 14 лет четыре раза возглавить правительство – в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах.

Берлускони обвиняли в коррупции, связях с сицилийской мафией, уклонении от налогов, в вовлечении несовершеннолетних в проституцию, злоупотреблении служебным положением, подкупе сенаторов — всего более 50 дел. Самыми громкими стали дела о несовершеннолетней модели Руби из Марокко и вечеринках "бунга-бунга" на вилле Чертоза.

12 ноября 2011 года, после серии скандалов политик ушел в отставку. В 2013 году по делу о финансовых махинациях в корпорации Mediaset Берлускони был осужден на 4 года, из-за преклонного возраста срок ему заменили на общественные работы. Кроме этого экс-премьеру было запрещено занимать государственные должности до 2019 года.

В настоящее время он реабилитирован судом. Теперь Сильвио Берлускони теперь может занимать официальные посты и участвовать в выборах. После мартовских выборов в Италии до сих пор нет правительства — партии не могут договориться о его составе. Многие политики предлагают провести повторные выборы. Если до этого дойдет, Берлускони имеет право стать премьером.