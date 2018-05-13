Лондонский активист устроил ЧП на "Евровидении". Видео

Лондонский политический активист Dr ACactivism во время финала конкурса "Евровидение" выскочил на сцену, вырвал микрофон из рук британской певицы SuRie (Сюзанна Мари Корк) и прервал ее песню. Воспользовавшись микрофоном, активист обвинил британские СМИ в нацизме и потребовал свободы слова.

В настоящее время нарушитель передан полиции, передает издание "Известия". Европейский вещательный союз выразил сожаление в связи с инцидентом.

Организаторы "Евровидения" предложили англичанам спеть еще раз, однако делегация отказалась. Британцы сказали, что гордятся тем, как выступила их представительница.

В финале конкурса победила израильская певица Нетта с песней Toy.