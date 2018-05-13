США vs Иран: американцы опасаются за свои военные активы в Сирии

Военная база США на юге Сирии может быть захвачена иранскими или проиранскими силами, полагают в Белом доме. Там считают, что базу, расположенную в пустыне, могут окружить отряды противника, а авиаудары по нему еще глубже втянут Пентагон в сирийский конфликт.

Судьба базы в Эт-Танфе указывает на противоречия в американской политике в отношении Ирана, отмечает ТАСС. Изначально гарнизон создавался для борьбы с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), однако в прошлом году ему пришлось несколько раз наносить удары по шиитским отрядам, поэтому базу, по мнению некоторых высокопоставленных американских чиновников, можно использовать для противодействия Тегерану. С другой стороны, Трамп говорил о своем желании начать вывод войск из арабской республики.

По сведениям газеты "Вашингтон пост", дискуссия по поводу статуса гарнизона продолжается уже год и демонстрирует путаницу в действиях Трампа, который до сих пор не может определиться в своих действиях.

США объявили большой район своей базы радиусом в 55 км зоной своего влияния. Они блокируют поставки гуманитарной помощи в расположенный неподалеку лагерь беженцев. По словам представителей Минобороны РФ, американцы до сих пор не могут объяснить, с какой целью нужна данная база, с учетом того, что территория Сирии освобождена от террористов.