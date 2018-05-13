В одном из христианских храмов Индонезии прогремел взрыв

В индонезийском мегаполисе Сурабая прогремел взрыв в христианском храме. Это произошло воскресным утром перед службой, уточняет ТАСС.

Жертвой теракта стал один человек, еще несколько пострадали — в том числе полицейские. Бомба была заложена рядом с храмом. Ее активировал террорист-смертник. Район, где произошло ЧП, оцеплен.

Индонезийские СМИ распространили неофициальные данные о том, что одновременно в этом же городе была атакована другая христианская церковь.