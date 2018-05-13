Ломаченко победил нокаутом Линареса и завоевал титул WBA в легком весе

В Нью-Йорке состоялся чемпионский поединок между украинцем Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом, владеющим до боя поясом WBA в легком весе. Встреча завершилась досрочно в десятом раунде, когда украинский боксер отправил соперника на настил ринга.

Таким образом, Ломаченко стал чемпионом мира уже в третьей весовой категории. Ранее он завоевал титул чемпиона мира в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг.

Всего на счету боксера из Украины в профессиональной карьере одиннадцать побед и лишь одно поражение в двенадцати поединках. В любительском боксе он дважды становился олимпийским чемпионом.