Взрывы в Индонезии: террористы замаскировались под прихожан

По меньшей мере шесть человек погибли, 35 получили ранения в результате взрывов в церквях на острове Ява в Индонезии. Взрывы прогремели в католической, протестантской церквях и у пятидесятников.

Первый взрыв прогремел рано утром рядом с католической церковью в городе Сурабая, последующие два взрыва произошли с интервалами около пять минут. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви, третий в церкви пятидесятников. Нападавшие замаскировались под прихожан церкви и во время службы находились внутри церкви, сообщает РИА Новости.

Индонезия является государством с наибольшим числом мусульман в мире, при этом власти придерживаются принципов свободы вероисповедания.

7 мая индонезийская полиция задержала трех подозреваемых в подготовке террористических атак на полицейские участки в провинции Западная Ява. В ходе предварительного расследования выяснилось, что один из задержанных намеревался подорвать себя в главном здании управления полиции города Богор. Другой планировал напасть на центр временного содержания подозреваемых в этом же городе.