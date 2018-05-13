Взрывы у церквей в Индонезии: количество жертв и раненых растет

Два крупных теракта произошли у христианских церквей в Индонезии. В городе Сурабая на острове Ява преступники подъехали на автомобиле и мотоцикле к зданиям под видом прихожан и привели в действие взрывные устройства. В результате погибли не менее 10 человек, еще более 40 получили ранения, передает телеканал "Россия 24".

Планировался еще один теракт — у третьей церкви, — но взрывчатку смогли обезвредить. По данным представителей спецслужб, есть информация, что за нападением стоит местная террористическая группировка.

Первый взрыв произошел в католической церкви Санта-Мария, там погибли четыре человека, включая самого нападавшего. Через несколько минут взрыв прогремел в протестантской церкви Дипонегоро. Как минимум двое пострадавших — полицейские, передает "Интерфакс".

По информации высокопоставленного представителя полиции, взрывы совершили как минимум пять террористов-смертников. Среди них была женщина с двумя детьми — о ней рассказали очевидцы взрыва в протестантской церкви. Она несла две сумки, а когда ей не дали войти в церковь, она попыталась прорваться туда. В этот момент и произошел взрыв.

По словам очевидца теракта в церкви Санта-Мария, двое мужчин прорвались на территорию храма на мотоцикле за несколько мгновений до взрыва. На одном из них был черный рюкзак.

Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из группировок.