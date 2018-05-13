Тренер "Торонто" Бэбкок: Капризов невероятен, он станет звездой

Бывший главный тренер сборной Канады по хоккею и нынешний наставник клуба "Торонто Мэйпл Ливз" Майк Бэбкок поделился впечатлениями от игры нападающего сборной России Кирилла Капризова на чемпионате мира в Дании. По словам специалиста, Капризов станет звездой.

"Впервые увидел игру россиян на этом турнире, у них симпатичная команда, — считает Бэбкок, которого цитирует ТАСС. — Павел Дацюк прекрасно действует, парень под седьмым номером невероятен. Его зовут Кирилл Капризов? Он станет звездой".

Напомним, что Капризов сейчас выступает за московский ЦСКА, контракт с котором действует до 2020 года. В Национальной хоккейной лиге права на игрока принадлежат клубу "Миннесота Уайлд".