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13 мая 201815:03

Стало известно, кто заставил детей взорваться в трех церквях

Игиловцы (запрещено в России) взяли на себя ответственность за взрывы в индонезийских церквях.

Первый взрыв прогремел в городе Сурабая на острове Ява рядом с католической церковью Святой Марии в воскресенье ранним утром. Второй — на улице Дипонегоро, третий — в церкви пятидесятников на улице Арджуно.

Интервал между вторым и третьим взрывами составил пять минут.

Смертники под видом прихожан проникли в церкви и привели в действие взрывные устройства. В итоге 11 человек погибли, 40 ранены.

Проводится расследование, передает РИА Новости.

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