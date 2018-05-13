Женщина на джипе снесла велосипедиста в Сочи. Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии, произошедшей, по утверждению автора ролика, на днях на улице Виноградной в Сочи.

Велосипедист решил не спешиваться перед тем, как пересечь проезжую часть по нерегулируемом переходу и выехал на "зебру" буквально под колеса внедорожнику.

Женщина-водитель, управлявшая джипом, не успела уклониться от столкновения и сбила его. От удара велосипедиста отбросило в сторону.

По предварительной информации, мужчина отделался сравнительно легкими травмами.