Виктор Гончаренко: Вернблум и Миланов летом покинут ЦСКА

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что полузащитники швед Понтус Вернблум и болгарин Георги Миланов покинут команду в трансферное межсезонье.

"Понтусу слова благодарности, он был нашим двигателем, нашей энергией, бескомпромиссно играл, для нас это потеря, но в футболе приходится расставаться, — рассказал Гончаренко, которого цитирует ТАСС. — Тот костяк, который был на протяжении долгих лет, постепенно сходит с дистанции, Миланов тоже уходит, с остальными игроками продолжаем переговоры, посмотрим, к чему это приведет. Нам в любом случае нужно обновление, свежие игроки, есть варианты, мы не сидим сложа руки. Надеюсь, что выход в Лигу чемпионов станет подспорьем в переговорах".