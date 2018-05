Трамп и Си работают над проблемой ZTE

Дональд Трамп работает с лидером КНР Си Цзиньпином над снятием ограничений с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. При этом он отметил, что хочет решить этот вопрос как можно быстрее.

"Потеряно слишком много рабочих мест в Китае. Министерству торговли (США) дано указание сделать дело", — написал Трамп в своем Twitter.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!