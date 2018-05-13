Полиция отпустила задержанных на митинге за свободный интернет

В ходе митинга "За свободный интернет", который прошел в воскресенье, 13 мая, в Москве, были задержаны 25 человек. 11 из них были доставлены в ОВД Мещанский, еще 14 человек — в ОВД Басманный. На всех составили протоколы по статье КоАП о нарушении правил проведения массовых мероприятий, после чего отпустили. Теперь их ожидают суды, пишет "Интерфакс".

В полиции утверждают, что людей задержали по просьбе организаторов акции. Однако, как сообщил Алексей Пряничников, член федерального совета движения "Открытая Россия", которое выступало соорганизатором мероприятия, все они покинули мероприятие сами, и ни у кого к ним претензий не было.

Ранее в воскресенье координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов рассказал, что участников митинга, среди которых были и представители "Левого фронта", задержали за политические лозунги, которые не соответствовали тематике мероприятия.

По словам представителя националистической организации "Комитет "Нация и Свобода" Владимира Басманова, в числе задержанных были члены КНС, а также националистического "Черного Блока, "Ассоциации Народного Сопротивления" и "Национал-Революционного Авангарда".

Шествие и митинг были официально согласованы с мэрией Москвы, по данным полиции, в нем приняли участие около 1000 человек – в разы меньше, чем в акции 30 апреля. Между тем организаторы утверждают, что на митинг собрались 2500-3000 человек.