Сборная России стала первой в общем зачете чемпионата Европы по тхэквондо

На завершившемся в Казани чемпионате Европы по тхэквондо сборная России сумела завоевать четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете. Россиянин Владислав Ларин принес нашей команде золото в последний день турнира в категории до 87 кг.

В финальном поединке россиянин победил своего соотечественника Романа Кузнецова. Кроме того, Олег Кузнецов и Юрий Кириченко завоевали бронзу в весовой категории свыше 87 кг, сообщает ТАСС.

У женщин россиянка Арина Животкова стала второй, а ее соотечественница Ольга Иванова оказалась третьей. В общекомандном зачете сборная России заняла первое место. На второй строчке расположились турецкие тхэквондисты (3, 4, 2). Спортсмены из Хорватии показали третий результат (3, 0, 5).