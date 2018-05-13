Дочь главы Ростехнадзора по Северо-Западу арестовали как его соучастницу

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в воскресенье отправил под арест дочь начальника Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Елене Слабиковой 11 мая предъявлено аналогичное обвинение. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Сам Слабиков был арестован в минувшую пятницу, 11 мая. Его обвиняют в хищении более 4,7 миллиарда рублей. В рамках этого дела сотрудники экономической полиции и ФСБ провели 13 обысков.