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13 мая 201823:58

Юношу, подозреваемого в двойном убийстве в Санкт-Петербурге, задержали на Кубани

фото: rosgvard.ru

В Краснодарском крае полицейские задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве матери и дочери в общежитии в Санкт-Петербурге. Такие данные сообщили представители пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее СМИ сообщали, что тела 51-летней женщины и ее 23-летней дочери со множественными колото-резаными ранами были найдены в комнате коммунальной квартиры в общежитии, расположенном на улице Композиторов в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", передает РИА Новости.

Оперативникам управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось установить личность подозреваемого. Он был объявлен в розыск.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Абинскому району Краснодарского края по горячим следам задержали на территории Краснодарского края 17-летнего родственника погибших, который подозревается в совершении данного преступления. В настоящее время юношу передали сотрудникам полиции Санкт-Петербурга для дальнейшей работы.

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