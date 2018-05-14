В Ирландии разбился самолет, два человека погибли

В Ирландии разбился самолет сразу после выброски парашютистов. Пилот и ребенок на борту погибли. Об этом сообщило издание Mirror.

Как уточняется, инцидент произошел в графстве Оффали вечером в воскресенье, 13 мая, через несколько минут после прыжка 16 парашютистов.

Ранее средства массовой информации сообщали, что пилот и 7-летний ребенок находятся в критическом состоянии.

В настоящее время правоохранители расследуют причины случившегося, передает РИА Новости.