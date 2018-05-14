На Гавайях объявлена новая эвакуация из-за увеличения числа вулканических трещин

На американском острове Гавайи (штат Гавайи) власти объявили об эвакуации еще одного населенного пункта в связи с увеличением числа вулканических трещин с 15 до 17 после извержения вулкана Килауэа. Такие данные сообщило 13 мая Агентство по чрезвычайным ситуациям штата.

Как уточняется, протяженность 17 вулканической трещины – несколько сотен метров, внутри видны всплески лавы. Трещина возникла на территории частной собственности, проход туда закрыт.

В связи с продолжающейся сейсмической активностью в районе вулкана по-прежнему перекрыто движение на участках шести автомобильных дорог. Жителям населенного пункта, который располагается рядом с одной из этих дорог, приказали эвакуироваться.

9 мая губернатор штата Дэвид Иге объявил район Пуна зоной стихийного бедствия. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп удовлетворил запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи с последствиями извержения вулкана, напоминает ТАСС. 11 мая в районе Килауэа было зафиксировано 30 подземных толчков, магнитуда самого сильного из них – 3,2. В настоящее время вероятность повторного извержения вулкана остается высокой.

Извержение вулкана Килауэа на острове Гавайи произошло 3 мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 километра к юго-западу от Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна).