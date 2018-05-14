На Чукотке лодка морских охотников столкнулась со льдиной, два человека погибли

На Чукотке утонули двое морских охотников, отправившихся на промысел в непогоду. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС округа.

Как уточняется, охотники из общины коренных малочисленных народов Севера "Чаплино" отправились в район базы Ротван, расположенной в 20 километрах от села Новое Чаплино на мысе Скобелева, к месту традиционного промысла морского зверя. В это время стоял сильный туман, передает агентство "Интерфакс".

В назначенное время охотники не вернулись на базу. В результате поисков были обнаружены тела зверобоев и лодка.

По предварительной информации, из-за плохой видимости лодка врезалась в льдину, в результате чего люди выпали за борт и утонули.