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Археология и история 1 час назад

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14 мая 201809:42 Мария Мясникова

В Помпеях впервые за 200 лет раскопок нашли останки лошади

Гипсовая отливка с останков лошади, найденной в Помпеях. Фото: Parco Archeologico di Pompei

Активные раскопки в Помпеях ведутся больше 200 лет. За это время археологи обнаружили здесь около 1150 человеческих останков, но очень мало останков животных. Собака, свинья, несколько ослов и мулов – список довольно короткий. Из них самой известной стала собака из так называемого «Дома Орфея», оставленная на цепи сбежавшими хозяевами. С ее скрюченного в предсмертных муках тела удалось получить четкую гипсовую отливку.

В начале мая ученые объявили об исключительном по своей ценности открытии: впервые за все время раскопок в Помпеях обнаружили полностью сохранившиеся останки лошади, к тому же оказавшиеся пригодными для создания гипсовой отливки.  


Гипсовая отливка с останков лошади, найденной в Помпеях. Фото: Parco Archeologico di Pompei

Технику получения гипсовых слепков с тел погибших – людей и животных — впервые применили еще в середине XIX века и с тех пор она мало изменилась, разве что ученые подкорректировали состав гипсовой смеси. Отливка «живых фигур» стала возможной благодаря уникальным обстоятельствам гибели города в 79 году: плоть его обитателей не сгорела мгновенно, как это произошло в Геркулануме. Помпеи и пригородные районы законсервировались под многометровым слоем вулканического пепла. В этой «скорлупе» плоть погибших медленно разлагалась, оставив после себя пустоты с костями. Этот феномен подсказал археологам XIX века идею заполнить пустоты гипсом для получения трехмерных изображений погибших людей и животных. Несмотря на мрачную известность «живых фигур», таких слепков сделано меньше сотни (из почти 1150 найденных останков).


Собака из дома Орфея в Помпеях. Фото: Parco Archeologico di Pompei

В последние годы новости об удивительных находках в мертвом городе поступают с завидной регулярностью: современные технологии позволяют делать неожиданные открытия даже в давно изученных местах. В прошлом месяце мы рассказывали об одном из них: впервые с 1990-х годов археологи обнаружили в Помпеях останки ребенка, причем нашли их в районе, где вовсе не собирались копать – случайно помогла обкатка нового сканирующего оборудования.

Обследование района Чивита Джулиана, где были найдены останки лошади, тоже не входило в планы археологов. Он находится за чертой города, почти на километр к северу – сейчас бы мы назвали его ближайшим пригородом. Раскопки здесь проводились в 1907-1908 годах. Тогда исследователи обнаружили руины большой фермы: жилые помещения и хозяйственные постройки, а также многочисленные признаки некой аграрной деятельности – возможно, здесь производили и/или хранили вино и оливковое масло.  

С начала ХХ века других исследований в Чивита Джулиана не проводилось – ученым постоянно не хватает ресурсов даже на собственно Помпеи, что уж говорить о пригородах. Однако «помогли» черные копатели: и археологи, и полиция годами знали о систематическом разграблении этого района, но не подозревали о масштабах бедствия. В этом году расследование и спецоперация по пресечению незаконных раскопок стали возможны благодаря все тем же современным технологиям: ученые провели лазерное сканирование местности и обнаружили разветвленную сеть подземных туннелей, по которым грабители свободно перемещались буквально под ногами археологов и туристов. Один из них вел к пригородной вилле с фермой.


Карта подземных туннелей, созданная с помощью лазерного сканирования. Фото: Parco Archeologico di Pompei

Археологи были вынуждены начать внеплановые раскопки на территории Чивита Джулиана, тогда-то здесь и обнаружили небольшую конюшню к югу от участка, исследованного в 1907-1908 годах. По всему району исследователи отметили следы ущерба, нанесенного черными копателями – проломы в стенах домов, испорченные фрески, похищенные артефакты… Однако, по словам археологов, «просто чудо», что участок с конюшней пострадал минимально.

В стойле были найдены останки двух лошадей – один полный скелет взрослой лошади и один фрагментарный (точнее, всего одна нога, принадлежавшая маленькой лошади, возможно, жеребенку). Грабители добрались и до конюшни, однако к разрушению второго скелета они отношения не имеют: останки были давно повреждены при обвале грунта.

Несмотря на то, что археологи прежде никогда не видели в Помпеях лошадей, вид животного они определили сразу – по отпечатку уха в затвердевшем пепле. Очевидно, лошадь в момент гибели легла на левый бок, голова и одно ухо прижались к земле, а засыпавший город пепел сохранил их форму на два тысячелетия.


Отпечаток уха, сохранившийся в грунте рядом с головой лошади. Фото: Parco Archeologico di Pompei

Помимо длины ушей, археологи вскоре обнаружили еще одно подтверждение своей первоначальной гипотезы. На голове животного сохранились металлические детали уздечки – удила из дорогого железа и бронзовые накладки на затылочном ремне.

Исследователи полагают, что это была взрослая лошадь ростом около 150 см в холке. Невысокая по сегодняшним стандартам, однако археологи уточняют, что 2000 лет назад средний рост лошадей был гораздо меньше современного, так что эта конкретная лошадь считалась весьма крупной особью.

Остатки дорогой упряжи говорят прежде всего о том, что погибшая лошадь была очень ценной и принадлежала состоятельному человеку. А вот касательно «основной деятельности» животного разные издания приводят разные мнения: The Local сообщает, что лошадь предназначалась для парадных выездов хозяина, тогда как Yahoo, ссылаясь на директора Археологического парка Помпеи Массимо Осанна (Massimo Osanna), называет лошадь скаковой – то есть участвовавшей в состязаниях и, вероятно, бравшей ценные призы. Как бы то ни было, все согласны с тем, что для тяжелых работ на ферме эта лошадь не использовалась.

Помимо уникальных останков погибшего животного, во время незапланированных раскопок на пригородной вилле археологи нашли могилу человека, похороненного уже после рокового извержения Везувия. Подобная находка указывает на то, что некоторые жители вернулись на руины или заново обживали окрестности города даже после страшной катастрофы 79 года.

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