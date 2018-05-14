С "Зимней вишни" сняли арест, снос начнется 15 мая

СК РФ снял арест со здания торгового центра "Зимняя вишня", где в результате пожара 25 марта погибли 60 человек, передает ТАСС.

Как сообщил в понедельник врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, 15 мая начнется демонтаж ТЦ "Зимняя вишня". "Все вопросы с собственниками урегулированы, Следственный комитет снял арест. Работы начнутся в запланированные сроки", — написал он на своей странице в одной из соцсетей.

В торговом центре около 40 собственников, купивших помещения в разное время. В конце апреля четыре владельца, владеющих 70% всех площадей, приняли решение передать их муниципалитету.

Как известно, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Согласно последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждено уголовное дело, в качестве обвиняемых проходят восемь человек.