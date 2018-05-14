Израильский футбольный клуб переименован в честь Трампа

Шестикратный чемпион Израиля "Бейтар" из Иерусалима изменил свое название в честь нынешнего президент США. Теперь команда официально именуется "Бейтар Трамп Иерусалим".

Дональд Трамп удостоен подобной чести за то, что признал столицей Израиля Иерусалим и распорядился перевезти туда из Тель-Авива посольство США. Руководство клуба приветствовало решение американского президента и добавило его фамилию к названию.

"Бейтар" занял второе место в чемпионате Израиля и выступит в Лиге Европы. Ранее клуб, основанный в 1936 году, шесть раз становился чемпионом страны.